Rapyd şirketinde in United Arab Emirates Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına AED 441K tutarındadır. Rapyd şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Medyan Paket
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Yıllık toplam
AED 441K
Seviye
Backend Developer
Temel maaş
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Prim
AED 0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Rapyd?
SSS

Rapyd şirketindeki in United Arab Emirates Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam AED 516,795 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Rapyd şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United Arab Emirates için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat AED 431,998 tutarındadır.

