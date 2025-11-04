Şirket Dizini
Raksul
Raksul Ürün Müdürü Maaşlar

Raksul şirketinde in Japan Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ¥10.76M tutarındadır. Raksul şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/4/2025

Medyan Paket
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Yıllık toplam
¥10.76M
Seviye
G4
Temel maaş
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Prim
¥0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Raksul?
En Son Maaş Başvuruları
Raksul şirketindeki in Japan Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ¥12,700,575 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Raksul şirketinde Ürün Müdürü rolü in Japan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ¥10,757,930 tutarındadır.

