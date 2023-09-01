Raisin Maaşlar

Raisin şirketinin maaşları alt seviyede Cybersecurity Analyst için yıllık $60,022 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $110,546 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Raisin . Son güncellenme: 10/25/2025