Raisin
Raisin Maaşlar

Raisin şirketinin maaşları alt seviyede Cybersecurity Analyst için yıllık $60,022 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $110,546 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Raisin. Son güncellenme: 10/25/2025

Yazılım Mühendisi
Median $91.3K
Ürün Müdürü
Median $83.7K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
Raisin şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $110,546 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Raisin şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $87,521 tutarındadır.

