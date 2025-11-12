Şirket Dizini
Radix
Radix Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Radix şirketinde in Brazil Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına R$126K tutarındadır. Radix şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Medyan Paket
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Yıllık toplam
R$126K
Seviye
Senior
Temel maaş
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Radix şirketindeki in Brazil Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$228,092 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Radix şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in Brazil için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$125,571 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar