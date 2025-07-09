Şirket Dizini
Qwant
Qwant Maaşlar

Qwant şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $51,290 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $65,771 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Qwant. Son güncellenme: 11/29/2025

Yazılım Mühendisi
Median $65.8K
Veri Bilimci
$51.3K
SSS

Qwant şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $65,771 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qwant şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $58,530 tutarındadır.

