Şirket Dizini
QVC
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

QVC Maaşlar

QVC şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $15,217 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $101,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: QVC. Son güncellenme: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $101K
İş Analisti
$83.6K
Müşteri Hizmetleri
$15.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Veri Analisti
$62.6K
Finansal Analist
$40.2K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$46.9K
İşe Alım Uzmanı
$24.1K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$87K
UX Araştırmacısı
$84.6K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

QVC şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $101,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
QVC şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $62,616 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    QVC için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Roblox
  • Square
  • Snap
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/qvc/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.