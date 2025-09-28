Şirket Dizini
Qualtrics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Proje Müdürü

  • Tüm Proje Müdürü Maaşları

Qualtrics Proje Müdürü Maaşlar

Qualtrics şirketinde in Ireland Proje Müdürü tazminatı L3 için year başına €77K tutarındadır. Qualtrics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€69.3K - €83.9K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

€142K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Qualtrics şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Proje Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Qualtrics şirketindeki in Ireland Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €89,265 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qualtrics şirketinde Proje Müdürü rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €63,870 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Qualtrics için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar