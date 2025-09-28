Şirket Dizini
Qualtrics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Qualtrics Pazarlama Operasyonları Maaşlar

Qualtrics şirketinde in Germany ortalama Pazarlama Operasyonları toplam tazminatı year başına €53K ile €72.3K arasında değişmektedir. Qualtrics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€56.7K - €68.6K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€53K€56.7K€68.6K€72.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Qualtrics şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Pazarlama Operasyonları u Qualtrics in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €72,322. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qualtrics za ulogu Pazarlama Operasyonları in Germany je €52,994.

