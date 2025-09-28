Şirket Dizini
Qualtrics şirketinde in United States ortalama Mali Analист toplam tazminatı year başına $116K ile $165K arasında değişmektedir. Qualtrics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$132K - $150K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$116K$132K$150K$165K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Qualtrics şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Qualtrics şirketindeki in United States Mali Analист pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $165,200 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qualtrics şirketinde Mali Analист rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $116,200 tutarındadır.

