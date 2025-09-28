Şirket Dizini
Qualtrics şirketinde ortalama İş Operasyonları Müdürü toplam tazminatı year başına MX$1.07M ile MX$1.45M arasında değişmektedir. Qualtrics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Yaygın Aralık
Olası Aralık
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

MX$3.1M

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Qualtrics şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Qualtrics şirketindeki İş Operasyonları Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MXMX$28,148,574 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qualtrics şirketinde İş Operasyonları Müdürü rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MXMX$20,626,107 tutarındadır.

