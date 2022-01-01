Şirket Dizini
Qualia Maaşlar

Qualia şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $55,275 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $256,959 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Qualia. Son güncellenme: 9/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $170K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $200K
Müşteri Hizmetleri
$55.3K

Veri Bilimci
$118K
Pazarlama
$102K
İK Uzmanı
Median $155K
Satış
$85.4K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$257K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Qualia şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

The highest paying role reported at Qualia is Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,959. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualia is $136,300.

