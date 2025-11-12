Şirket Dizini
Qualcomm
Qualcomm Test Mühendisi Maaşlar Greater Taipei Area konumunda

Qualcomm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Qualcomm şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.65% altı aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.65% altı aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Qualcomm şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Qualcomm şirketindeki in Greater Taipei Area Test Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$2,269,629 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qualcomm şirketinde Test Mühendisi rolü in Greater Taipei Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$1,813,965 tutarındadır.

