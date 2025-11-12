Şirket Dizini
Qualcomm SoC Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Qualcomm şirketinde in Greater Bengaluru SoC Mühendisi tazminatı Hardware Engineer için year başına ₹3M ile Senior Staff Hardware Engineer için year başına ₹11M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹5.5M tutarındadır. Qualcomm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹3M
₹1.82M
₹914K
₹260K
Senior Hardware Engineer
₹4.86M
₹3.19M
₹1.42M
₹240K
Staff Hardware Engineer
₹9.98M
₹5.76M
₹3.47M
₹750K
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Seviyeleri Karşılaştır
En Son Maaş Başvuruları
Ücret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Qualcomm şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.65% altı aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.65% altı aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Qualcomm şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Qualcomm şirketindeki in Greater Bengaluru SoC Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹10,995,100 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qualcomm şirketinde SoC Mühendisi rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,841,674 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Qualcomm için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

