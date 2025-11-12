Qualcomm şirketinde in Greater San Diego Area Radyo Frekans Mühendisi tazminatı Staff Hardware Engineer için year başına $256K ile Senior Staff Hardware Engineer için year başına $313K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater San Diego Area medyanı $286K tutarındadır. Qualcomm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Hardware Engineer
$256K
$167K
$66.3K
$22.7K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Qualcomm şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.65% altı aylık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.65% altı aylık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Qualcomm şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)