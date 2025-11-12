Şirket Dizini
Qualcomm
  • Maaşlar
  • Donanım Mühendisi

  • ASIC Mühendisi

  • Greater Austin Area

Qualcomm ASIC Mühendisi Maaşlar Greater Austin Area konumunda

Qualcomm şirketinde in Greater Austin Area ASIC Mühendisi tazminatı Hardware Engineer için year başına $170K ile Principal Hardware Engineer için year başına $495K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Austin Area medyanı $271K tutarındadır. Qualcomm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$170K
$120K
$42.5K
$7.9K
Senior Hardware Engineer
$196K
$145K
$38K
$13.6K
Staff Hardware Engineer
$249K
$179K
$58.3K
$11.7K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Qualcomm şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.65% altı aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.65% altı aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Qualcomm şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Donanım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

SSS

Qualcomm şirketindeki in Greater Austin Area ASIC Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $495,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qualcomm şirketinde ASIC Mühendisi rolü in Greater Austin Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $282,000 tutarındadır.

