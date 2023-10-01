QSC Maaşlar

Şirket Dizini
QSC
QSC şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $35,926 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $137,700 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: QSC. Son güncellenme: 9/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $35.9K
Donanım Mühendisi
$138K
Program Müdürü
$53K

SSS

QSC şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $137,700 tazminatla Donanım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
QSC şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $53,040 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar