Qorvo şirketindeki in Greensboro-H.Point-W.Salem Area Radyo Frekans Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $187,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.