Qohash şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$153K tutarındadır. Qohash şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Yıllık toplam
CA$153K
Seviye
Senior
Temel maaş
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
SSS

Qohash şirketindeki in Canada Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$201,407 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Qohash şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$153,331 tutarındadır.

