Şirket Dizini
Qogita
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Qogita Maaşlar

Qogita'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $63,997'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $118,874'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Qogita. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Veri Bilimcisi
$77.5K
Ürün Yöneticisi
$64K
Yazılım Mühendisi
$119K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Qogita'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $118,874 ücretle Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Qogita'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $77,538'dır.

Öne Çıkan İşler

    Qogita için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • PayPal
  • Snap
  • Roblox
  • Google
  • LinkedIn
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar