QGistix şirketinin maaşlarını seviyelerine göre görüntüleyin. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: QGistix. Son güncellenme: 11/29/2025
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/qgistix/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.