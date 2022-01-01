Şirket Dizini
QAD
QAD Maaşlar

QAD şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $10,961 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $127,251 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: QAD. Son güncellenme: 9/3/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $11K
Ürün Müdürü
$65.6K
Satış
$127K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$62.3K
SSS

QAD şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $127,251 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
QAD şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $63,944 tutarındadır.

