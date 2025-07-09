Şirket Dizini
Purdue University
Purdue University Maaşlar

Purdue University şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $19,900 toplam tazminattan üst seviyede Toplam Ödüller için $132,335 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Purdue University. Son güncellenme: 9/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $72K

Araştırma Bilimci

Kimya Mühendisi
Median $70K

Araştırma Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
İdari Asistan
$19.9K
Veri Bilimci
$119K
Elektrik Mühendisi
$34.3K
Grafik Tasarımcı
$41.4K
Donanım Mühendisi
$29.9K
İnsan Kaynakları
$47.8K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$39K
Proje Müdürü
$77.6K
Toplam Ödüller
$132K
Güven ve Güvenlik
$98K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

El rol amb millor retribució reportat a Purdue University és Toplam Ödüller at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $132,335. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Purdue University és $41,392.

