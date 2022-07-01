Public.com Maaşlar

Public.com şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $152,235 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $169,150 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Public.com . Son güncellenme: 10/25/2025