Public.com
Public.com Maaşlar

Public.com şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $152,235 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $169,150 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Public.com. Son güncellenme: 10/25/2025

İnsan Kaynakları
$162K
Ürün Tasarımcısı
$169K
Yazılım Mühendisi
$152K

SSS

Public.com şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $169,150 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Public.com şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $161,700 tutarındadır.

