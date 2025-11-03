Şirket Dizini
Provi
Provi Satış Maaşlar

Provi şirketinde in United States Satış tazminat paketi medyanı year başına $110K tutarındadır. Provi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
company icon
Provi
Account Manager
Chicago, IL
Yıllık toplam
$110K
Seviye
-
Temel maaş
$90K
Stock (/yr)
$0
Prim
$20K
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Provi?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Katkıda Bulun

SSS

Provi şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $111,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Provi şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $90,000 tutarındadır.

