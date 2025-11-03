Şirket Dizini
Proton şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Proton şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Proton şirketindeki in Switzerland Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 198,260 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Proton şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 145,277 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar