Proton
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Proton Yazılım Mühendisi Maaşlar

Proton şirketinde in Spain Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €72.2K tutarındadır. Proton şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Medyan Paket
Proton
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Yıllık toplam
€72.2K
Seviye
L2C
Temel maaş
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Proton?
En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Proton şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Proton şirketindeki in Spain Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €90,708 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Proton şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Spain için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €72,166 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar