Şirket Dizini
Proton
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Pazarlama

  • Tüm Pazarlama Maaşları

Proton Pazarlama Maaşlar

Proton şirketinde in France ortalama Pazarlama toplam tazminatı year başına €75.6K ile €107K arasında değişmektedir. Proton şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€85.9K - €102K
France
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€75.6K€85.9K€102K€107K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Pazarlama maaş bilgisis için Proton kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Proton şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Pazarlama tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Proton şirketindeki in France Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €107,356 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Proton şirketinde Pazarlama rolü in France için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €75,616 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Proton için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Spotify
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Square
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar