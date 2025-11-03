Şirket Dizini
Proton şirketinde in North Macedonia ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına MKD 482K ile MKD 658K arasında değişmektedir. Proton şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/3/2025

Ortalama Toplam Tazminat

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Proton şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Proton şirketindeki in North Macedonia Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MKD 657,762 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Proton şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in North Macedonia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MKD 481,981 tutarındadır.

