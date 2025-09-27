Şirket Dizini
Properly şirketinde in Canada ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına CA$180K ile CA$246K arasında değişmektedir. Properly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$193K - CA$233K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$180KCA$193KCA$233KCA$246K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

CA$226K

Hakkını Al, Kandırılma

SSS

Properly şirketindeki in Canada Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$245,862 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Properly şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$180,158 tutarındadır.

