Şirket Dizini
Properly
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Properly Maaşlar

Properly'nin maaş aralığı, alt uçta İş Operasyonları Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $66,607'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $150,750'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Properly. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

İş Operasyonları Yöneticisi
$66.6K
Veri Bilimcisi
$107K
Yazılım Mühendisi
Median $100K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$151K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Properly'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $150,750 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Properly'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $103,545'dır.

Öne Çıkan İşler

    Properly için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Coinbase
  • Spotify
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Amazon
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar