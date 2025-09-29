Şirket Dizini
Procter & Gamble
  Maaşlar
  Ürün Müdürü

  Tüm Ürün Müdürü Maaşları

Procter & Gamble Ürün Müdürü Maaşlar

Procter & Gamble şirketinde in Poland Ürün Müdürü tazminatı B2 için year başına PLN 346K ile B3 için year başına PLN 407K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Poland medyanı PLN 331K tutarındadır. Procter & Gamble şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Procter & Gamble?

SSS

Procter & Gamble şirketindeki in Poland Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 547,756 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Procter & Gamble şirketinde Ürün Müdürü rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 306,552 tutarındadır.

