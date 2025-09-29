Şirket Dizini
Procter & Gamble
Procter & Gamble Pazarlama Maaşlar

Procter & Gamble şirketinde in United States Pazarlama tazminatı B1 için year başına $90K ile B3 için year başına $184K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $135K tutarındadır. Procter & Gamble şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Procter & Gamble?

SSS

Procter & Gamble şirketindeki in United States Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $184,123 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Procter & Gamble şirketinde Pazarlama rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $132,000 tutarındadır.

