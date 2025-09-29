Procter & Gamble şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı B1 için year başına $133K ile B3 için year başına $245K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $148K tutarındadır. Procter & Gamble şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
