ProArch Maaşlar

ProArch şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $4,350 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $54,026 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ProArch. Son güncellenme: 10/21/2025

Veri Analisti
$4.4K
Veri Bilimci
$18.2K
Ürün Müdürü
$54K

Yazılım Mühendisi
$18.8K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

ProArch şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $54,026 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
ProArch şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $18,512 tutarındadır.

