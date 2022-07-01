ProArch Maaşlar

ProArch şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $4,350 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $54,026 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: ProArch . Son güncellenme: 10/21/2025