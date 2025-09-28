Şirket Dizini
Prime Vision
Prime Vision Yazılım Mühendisi Maaşlar

Prime Vision şirketinde in Netherlands ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına €61.3K ile €85.3K arasında değişmektedir. Prime Vision şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€65.6K - €77.3K
Netherlands
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€61.3K€65.6K€77.3K€85.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Prime Vision?

SSS

Prime Vision şirketindeki in Netherlands Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €85,333 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Prime Vision şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Netherlands için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €61,265 tutarındadır.

