Prime Focus Technologies Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Prime Focus Technologies şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına ₹4.67M ile ₹6.62M arasında değişmektedir. Prime Focus Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹5.3M - ₹6.28M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₹13.95M

Kariyer seviyeleri nelerdir Prime Focus Technologies?

SSS

Prime Focus Technologies şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹6,624,621 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Prime Focus Technologies şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,666,037 tutarındadır.

