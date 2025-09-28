Şirket Dizini
PriceHubble
PriceHubble Yazılım Mühendisi Maaşlar

PriceHubble şirketinde in Switzerland Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CHF 68.5K tutarındadır. PriceHubble şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/28/2025

Medyan Paket
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Yıllık toplam
CHF 68.5K
Seviye
Senior
Temel maaş
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Prim
CHF 0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir PriceHubble?

CHF 134K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

El paquete salarial más alto reportado para un Yazılım Mühendisi en PriceHubble in Switzerland tiene una compensación total anual de CHF 69,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PriceHubble para el puesto de Yazılım Mühendisi in Switzerland es CHF 68,505.

