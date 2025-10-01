Şirket Dizini
Preqin
Preqin Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater London Area konumunda

Preqin şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına £88.5K tutarındadır. Preqin şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£88.5K
Seviye
-
Temel maaş
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Prim
£0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Preqin?

£121K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

SSS

