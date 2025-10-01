Şirket Dizini
Preply Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Barcelona Area konumunda

Preply şirketinde in Greater Barcelona Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €81.2K tutarındadır. Preply şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Yıllık toplam
€81.2K
Seviye
P7
Temel maaş
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Prim
€0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
12 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Preply?

€142K

SSS

Preply şirketindeki in Greater Barcelona Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €106,471 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Preply şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Barcelona Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €82,902 tutarındadır.

