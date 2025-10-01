Şirket Dizini
Premise Veri Bilimci Maaşlar Northern Virginia Washington DC konumunda

Premise şirketinde in Northern Virginia Washington DC Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına $120K tutarındadır. Premise şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Medyan Paket
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Yıllık toplam
$120K
Seviye
-
Temel maaş
$120K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Premise?

$160K

