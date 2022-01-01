Şirket Dizini
Praetorian
Praetorian Maaşlar

Praetorian şirketinin maaşları alt seviyede Siber Güvenlik Analisti için yıllık $122,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $175,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Praetorian. Son güncellenme: 9/17/2025

$160K

Siber Güvenlik Analisti
Median $122K
Yazılım Mühendisi
Median $175K
İnsan Kaynakları
$129K

SSS

Praetorian şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $175,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Praetorian şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $129,350 tutarındadır.

