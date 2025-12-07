Şirket Dizini
PPG
PPG Müşteri Hizmetleri Operasyonları Maaşlar

PPG şirketinde ortalama Müşteri Hizmetleri Operasyonları toplam tazminatı year başına $227K ile $330K arasında değişmektedir. PPG şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/7/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$260K - $297K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$227K$260K$297K$330K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir PPG?

SSS

PPG şirketindeki Müşteri Hizmetleri Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $330,400 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
PPG şirketinde Müşteri Hizmetleri Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $226,800 tutarındadır.

