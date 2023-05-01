PowerToFly Maaşlar

Şirket Dizini
PowerToFly şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $42,210 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $238,800 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: PowerToFly. Son güncellenme: 9/17/2025

$160K

İnsan Kaynakları
$42.2K
İK Uzmanı
$42.2K
Satış
$239K

Yazılım Mühendisi
$75.2K
SSS

The highest paying role reported at PowerToFly is Satış at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PowerToFly is $58,716.

