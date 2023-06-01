Şirket Dizini
Pomelo
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Pomelo Maaşlar

Pomelo şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $15,501 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $54,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Pomelo. Son güncellenme: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $31.2K
İş Analisti
$15.5K
Ürün Tasarımcısı
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Pomelo şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $54,000 tazminatla Ürün Tasarımcısı pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pomelo şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $31,200 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Pomelo için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SoFi
  • Google
  • Airbnb
  • Lyft
  • Coinbase
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar