Policybazaar şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına ₹6.11M ile ₹8.56M arasında değişmektedir. Policybazaar şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!