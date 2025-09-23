Şirket Dizini
Policybazaar Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Policybazaar şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına ₹6.11M ile ₹8.56M arasında değişmektedir. Policybazaar şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹6.62M - ₹7.69M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹6.11M₹6.62M₹7.69M₹8.56M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₹13.98M

Kariyer seviyeleri nelerdir Policybazaar?

SSS

Policybazaar şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹8,557,486 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Policybazaar şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹6,112,490 tutarındadır.

