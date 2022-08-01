Şirket Dizini
Plum
Plum Maaşlar

Plum şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $72,310 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $188,700 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Plum. Son güncellenme: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
$72.3K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$189K
SSS

Plum şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $188,700 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Plum şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,505 tutarındadır.

