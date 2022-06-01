Şirket Dizini
PLS
PLS Maaşlar

PLS şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $30,311 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $74,562 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: PLS. Son güncellenme: 11/28/2025

Müşteri Hizmetleri
$30.3K
Yazılım Mühendisi
$74.6K
SSS

PLS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $74,562 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
PLS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $52,436 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

