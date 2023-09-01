Pliancy Maaşlar

Pliancy şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisti (BT) için yıllık $109,450 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $110,550 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Pliancy . Son güncellenme: 11/28/2025