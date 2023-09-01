Şirket Dizini
Pliancy
Pliancy Maaşlar

Pliancy şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisti (BT) için yıllık $109,450 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $110,550 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Pliancy. Son güncellenme: 11/28/2025

Bilgi Teknolojisti (BT)
$109K
Yazılım Mühendisi
$111K
Pliancy şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $110,550 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Pliancy şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $110,000 tutarındadır.

