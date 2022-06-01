Şirket Dizini
Plexus Worldwide
Plexus Worldwide Maaşlar

Plexus Worldwide şirketinin maaşları alt seviyede Donanım Mühendisi için yıllık $29,914 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $51,725 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Plexus Worldwide. Son güncellenme: 11/28/2025

Donanım Mühendisi
$29.9K
Yazılım Mühendisi
$51.7K
SSS

Plexus Worldwide şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $51,725 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Plexus Worldwide şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $40,820 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

