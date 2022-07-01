Şirket Dizini
Plexure Maaşlar

Plexure şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $73,410 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $123,469 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Plexure. Son güncellenme: 11/28/2025

Yazılım Mühendisi
Median $73.4K

Backend Yazılım Mühendisi

Çözüm Mimarı
$123K
SSS

Plexure şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $123,469 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Plexure şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $98,439 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

